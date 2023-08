Artsen ontdekken levende worm van acht centimeter in hersenen patiënt

Bij een Australische vrouw is tijdens een hersenoperatie vorig jaar een levende parasitaire worm van acht centimeter aangetroffen. Onderzoekers hebben de macabere ontdekking deze week naar buiten gebracht. Het is voor het eerst dat er zo'n grote levende parasitaire worm is aangetroffen in de hersenen van een mens. De worm komt normaal gesproken alleen voor bij pythons.

De 64-jarige vrouw klaagde al een jaar over buikpijn, diarree, een droge hoest en nachtelijk zweten. Later kwamen daar vergeetachtigheid en depressieve gevoelens bij.

Naar aanleiding van een MRI-scan van haar hersenen werd besloten dat een hersenoperatie noodzakelijk was. De verwachting was daarbij kanker of een abces aan te treffen, maar de artsen vonden dus een levende worm.

"Het dier bleef onverminderd bewegen. We voelden ons allemaal een beetje misselijk", citeert persbureau AP een van de chirurgen die aanwezig waren bij de operatie.

Iets van deze grootte hadden ze nog nooit eerder gezien: