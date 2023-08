21 arrestaties op Cyprus na confrontaties tussen inwoners en immigranten

Cyprus heeft 21 mensen gearresteerd na een nacht van confrontaties tussen immigranten en bewoners in het westen van het eiland.

Volgens de politie was het in het dorp Chlorakas, zo'n 150 kilometer ten westen van de hoofdstad Nicosia, voor de tweede nacht op rij onrustig. Onder de arrestanten zijn zowel dorpsbewoners als immigranten.

In eerste instantie was er op zondag een vreedzaam protest, juist tegen geweld nadat een eerder anti-immigratieprotest met 300 betogers was uitgelopen op vernielingen. Maar ook het vreedzame protest liep uit de hand. Spullen en auto's van niet-Cyprioten werden vernield.

Gisteren was het weer raak: de politie zette waterkanonnen en traangas in om de groepen uit elkaar te houden. Een agent raakte lichtgewond.

Geen nieuwkomers meer

In Chlorakas lopen de spanningen al jaren hoog op vanwege de komst en de opvang van vluchtelingen. Inwoners vinden dat er een onevenredig hoog aantal asielzoekers bij hen wordt ondergebracht. Zo'n 20 procent van de migranten in Chlorakas komt uit Syrië.

In 2021 besloot de regering van Cyprus dat zich op het eiland geen nieuwkomers meer mochten vestigen. Onlangs nog kondigden de autoriteiten aan een groot complex, waar honderden migranten zonder water en elektra leven, te gaan ontruimen.

Volgens de Cyprioten stuurt Turkije bewust migranten naar het eiland, dat de stroom niet aankan. Een jaar geleden maakte correspondent Mitra Nazar deze reportage in Cyprus: