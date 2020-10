PSV-manager De Jong ziet 'probleem niet in' van Duitse invloeden

PSV haalde de afgelopen transferperiode een keur aan nieuwe spelers binnen, met Mario Götze als klap op de vuurpijl. Technisch manager John de Jong is in zijn nopjes, maar het handelen van de club roept ook vraagtekens op.

Veel transfers kwamen tot stand via Schmidt. Zet hij daarmee De Jong niet buitenspel? "Nee, want ik doe alle transfers in samenspraak met de trainer. Die samenwerking moet je juist hebben om goede transfers te maken", zegt de technisch manager.

"Zijn aanwezigheid heeft onwijs geholpen", gaat De Jong verder. "Dat hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. Eigenlijk is het voor mij geen thema. Hij helpt om - in dit geval - spelers uit de Bundesliga te halen, ik zie daar het probleem niet van in."

Met name op het middenveld is door alle nieuwelingen dringen geblazen in Eindhoven.