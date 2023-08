Diefstal bordjes Natuurmonumenten legt conflict bloot op Schiermonnikoog

De bewoners van Schiermonnikoog zijn niet blij met de beheerder van Nationaal Park Schiermonnikoog, Natuurmonumenten. Dat schrijft RTV Noord op basis van verklaringen van enkele eilanders. Ze noemen Natuurmonumenten "arrogant" en "naar binnen gekeerd", en zeggen dat er besluiten worden genomen zonder overleg.

Het conflict sluimert al langer, maar kwam dit weekend bloot te liggen nadat 28 bordjes van Natuurmonumenten werden gestolen. Twee mannen van 39 en 36 jaar uit de gemeente Schiermonnikoog werden door de politie betrapt, terwijl ze de informatiebordjes aan het losschroeven waren. Ze werden aangehouden en overgebracht naar de vaste wal.

Op sociale media wordt veel gereageerd op de actie. Er is overwegend steun voor de mannen, omdat de borden als lelijk en betuttelend worden ervaren.

Geen overleg

Bewoners klagen dat Natuurmonumenten zich niets aantrekt van de afspraken die zijn gemaakt toen Schiermonnikoog in 1989 een Nationaal Park werd. Daarmee doelen ze met name op het overlegorgaan, dat bestaat uit onder meer vertegenwoordigers van de gemeente, provincie, het waterschap, boeren, vogelwachters, eilanders en Natuurmonumenten zelf. Dat orgaan zou te vaak gepasseerd worden.

"Het hele eiland is vol gezet met die lelijke borden. Dat had eerst besproken moeten worden in het overlegorgaan, maar dat is niet gebeurd", zegt bewoner Ardie Noorman. Volgens hem is er dan ook geen draagvlak voor de inhoud. "Op die borden staat dat je schriftelijk toestemming moet hebben als je een betaalde activiteit wil organiseren of met groepen groter dan twintig personen de natuur in wil. Wij wonen hier midden in het Nationaal Park. Dan moet ik dus toestemming gaan vragen om met een grote groep te mogen wandelen in mijn eigen achtertuin. Dat kan toch niet?"

Het probleem is volgens hem dat er geen juridische basis ligt onder het overlegorgaan. "Het zou moeten functioneren op basis van een gentlemen's agreement. Maar dat lukt dus niet meer. Natuurmonumenten op Schiermonnikoog heeft zich ontwikkeld tot een naar binnen gekeerde organisatie. Ze gaat haar eigen gang. Niet alleen met deze borden, er zijn ook andere voorbeelden. Zo zijn er zonder overleg mooie dennen omgezaagd", zegt hij.

Hoofd koel houden

Ook eilander Harm Carrette noemt het overlegorgaan een "wassen neus". "Natuurmonumenten gedraagt zich als een soort feodale heerser hier op het eiland. De organisatie doet alsof ze niet de beheerder, maar de eigenaar van het Nationaal Park is. Er is weinig affectie met het eiland. Zo wordt er werk uitbesteed aan aannemers op de wal - dat heeft direct gevolgen voor de werkgelegenheid hier."

Natuurmonumenten wil nog niet ingaan op de ophef. "Het heeft te maken met opgebouwd sentiment uit het verleden, en dan is dit een druppel", zegt Gebiedsbeheerder Enit Scholtens in een eerste reactie. "Het is op dit moment voor ons geheel onverstandig om in de media te reageren, daar wordt het probleem alleen maar groter van. We moeten de problemen op het eiland zelf oplossen."

Ook burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog houdt zich op de vlakte: "Laten we het hoofd koel houden", is alles wat ze kwijt wil over de kwestie.