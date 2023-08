Emmer zand in gezicht van doelman komt voetbalfan op celstraf te staan

De fan van de Australische voetbalclub Melbourne Victory die vorig jaar december doelman Tom Glover een emmer met zand tegen het gezicht smeet, is veroordeeld tot drie maanden celstraf. De 23-jarige Alex Agelopoulos beging zijn daad tijdens een gewelddadige invasie van supporters op het veld halverwege de eerste helft van de derby in de hoogste profcompetitie tussen Melbourne Victory en Melbourne City.

Rechter Rosemary Falla veroordeelde de actie van Agelopoulos met niet mis te verstane woorden. "Jij en je collega's hebben het voetbal in Australië besmeurd. Er is geen plaats voor dit soort beledigingen in welke sport dan ook, vooral niet in een sport waarvan u beweert te houden."

Melbourne Victory kreeg al eerder voor de veldbestorming de hoogste boete ooit in het Australische betaald voetbal voor supportersgeweld: 550.000 Australische dollars, omgerekend ruim 350.000 euro.