Sterke groei Nederlandse economie dankzij export

De Nederlandse economie is sinds de coronacrisis sterk gegroeid, sterker dan andere economieën in de eurozone. De economie werd niet alleen minder hard geraakt door de coronacrisis, maar herstelde ook beter dankzij de groei van de export in 2021 en 2022, heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd. Daarbij is Nederland steeds minder afhankelijk van de grootste handelspartner Duitsland. De Duitse economie wordt doorgaans gezien als belangrijk en invloedrijk voor Nederland. Draait de economie in Duitsland goed, dan gaat het Nederland ook voor de wind, en omgekeerd. "Als Duitsland niest, is Nederland verkouden" luidt een gevleugeld gezegde, maar die vlieger gaat eigenlijk niet meer op. Duitsland is nog wel de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse exportproducten, maar het wordt steeds minder. Sinds de coronacrisis werd dat duidelijk: de Nederlandse export groeide hard, terwijl in het buurland de economie stagneerde.

De uitvoer en wederuitvoer naar andere Europese landen, vooral in Oost- en Noord-Europa, nam juist toe, net als naar de VS en Aziatische landen als China. Volgens het CPB profiteerde Nederland van de uitbreiding van de EU en het groeiende economische belang van China. Nederland is dus minder afhankelijk geworden van Duitsland voor de uitvoer. In 1980 was Duitsland goed voor 30 procent van de Nederlandse export, in 2021 was dat nog maar 23 procent. Ook het belang in de Nederlandse uitvoer naar België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk daalde. Bij het VK is dat vooral het gevolg van de Brexit. De belangrijkste handelslanden na Duitsland met hun aandeel in de Nederlandse uitvoer zijn België (11 procent), Frankrijk (8 procent), het Verenigd Koninkrijk (6,5 procent), de VS (5 procent), Italië (4,5 procent) en China (2,5 procent).

Met de internationale handel wordt het meest verdiend aan producten van Nederlandse makelij. In 2020 werd op elke euro exportwaarde 56 cent verdiend, voor de goederen bedroeg dat 120 miljard euro. Bij de dienstenexport bedraagt de toegevoegde waarde 63 cent per euro, en die is goed voor 100 miljard euro. Bij de wederuitvoer ligt de exportwaarde lager: op elke euro exportwaarde wordt daar 14 cent verdiend, in 2020 34 miljard euro.