Lelystad Airport wil open met alternatief voor omstreden vliegroute

Lelystad Airport denkt open te kunnen zonder de omstreden vliegroute over Overijssel. Door andere routes te kiezen, hoeven grote vliegtuigen geen gebruik te maken van een lage vliegroute bij Lemelerveld. Dat schrijft de directie van het vliegveld in een brief aan demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

De directie gaat dieper in op de voortgang die is geboekt rond de twee voorwaarden van het kabinet om Lelystad Airport open te stellen voor groot verkeer.

Zo wil het kabinet dat er een oplossing komt voor de vliegroute over Overijssel. Daarbij daalt het vliegverkeer richting Lelystad boven Lemelerveld tot aan Zwolle, om dan verder te zakken richting Flevoland. Voor de provincie Overijssel is deze zogenoemde laagvliegroute onbespreekbaar. De vrees is dat die geluidsoverlast veroorzaakt in het stille Vechtdalgebied. Hoger vliegen bij Lemelerveld is geen optie, omdat vliegtuigen dan in de vliegroute van Schiphol terechtkomen.

Lelystad Airport doet nu het voorstel om de aanvliegroute over Overijssel voorlopig helemaal niet te gebruiken. Vliegverkeer zou dan vanaf andere richtingen naar het vliegveld moeten komen. Welke dat zijn, geeft directeur Jan Eerkens in de brief niet aan. Wel schrijft hij dat de alternatieven momenteel worden onderzocht in een nieuwe versie van de milieueffectrapportage.

10.000 vliegbewegingen

Die speelt een belangrijke rol in de aanvraag voor de natuurvergunning - de tweede voorwaarde die het kabinet heeft gesteld. De definitieve versie van die aanvraag wordt eind december verwacht, zo schrijft Eerkens. Door de opkoop van boerenbedrijven in Gelderland zou de luchthaven over voldoende stikstofruimte moeten beschikken om jaarlijks 10.000 vliegbewegingen te kunnen uitvoeren. Voor dat aantal wil Eerkens toestemming krijgen, meldt Omroep Flevoland.

Over de geplande groei naar 45.000 vliegbewegingen zal in verdere toekomst een nieuw besluit moeten worden genomen.

Demissionair minister Harbers schrijft aan de Tweede Kamer dat hij pas een besluit neemt over de voorstellen van Lelystad Airport als de Kamer heeft bepaald of de uitbreiding van de luchthaven wel of niet controversieel is. Is dat wel het geval, dan zullen de nieuwe Kamer en een nieuw kabinet hier na de verkiezingen over moeten besluiten.

Stikstofproblematiek

De discussie over het wel of niet opengaan van Lelystad Airport loopt al jaren. Het idee was om het kleine, regionale vliegveld uit te bouwen tot een luchthaven die tienduizenden vluchten van Schiphol zou kunnen overnemen.

Volgens de oorspronkelijke plannen zou de luchthaven in 2018 open moeten gaan, maar dat werd keer op keer uitgesteld. Omwonenden en milieuorganisaties maakten bezwaar en probeerden de uitbreiding en de opening met juridische procedures te dwarsbomen. Ze vrezen geluidsoverlast voor bewoners en schade voor de natuur.

Later kwam daar de stikstofproblematiek bij. Vorig jaar maart besloot minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof om het vliegveld voorlopig geen natuurvergunning te verlenen, omdat de berekeningen over de stikstofuitstoot niet klopten.