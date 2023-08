FC Utrecht stuurt trainer Silberbauer weg na slechte competitiestart

Na drie weken is de eerste trainer in de eredivisie al vertrokken. FC Utrecht heeft Michael Silberbauer dinsdagochtend ontslagen. De club meldt dat het contract met de trainer in goed overleg is beëindigd.

Assistent-trainer Rob Penders neemt voorlopig de honneurs waar. FC Utrecht gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

De 42-jarige Deen werd afgelopen december aangesteld na het ontslag van Henk Fraser. Utrecht had het volste vertrouwen in de voormalig speler en aanvoerder van de club. Silberbauer speelde van 2008 tot 2011 bij de Domstedelingen, waar hij later als assistent van interim-trainer Rick Kruys terugkeerde.

Vervolgens ging Silberbauer kortstondig aan het werk bij Midtjylland, voor hij een contract tot 2025 tekende bij FC Utrecht.

Onder Silberbauer werd Utrecht afgelopen seizoen door amateurclub Spakenburg uitgeschakeld in de KNVB-beker en verloor het van Sparta in de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal.

Dramatische start van seizoen

De start van het nieuwe seizoen verloopt dramatisch, waardoor de positie van Silberbauer onhoudbaar bleek.

FC Utrecht ging in de openingswedstrijd onderuit tegen PSV (2-0), verloor met dezelfde cijfers van sc Heerenveen en blameerde zich tegen PEC Zwolle. Met slechts één schot op doel verloor een inspiratieloos Utrecht ook van de gepromoveerde club: 1-0.