FC Utrecht stuurt trainer Silberbauer weg na slechte competitiestart

Na drie weken is de eerste trainer in de eredivisie al vertrokken. FC Utrecht heeft Michael Silberbauer dinsdagochtend ontslagen. De club meldt dat het contract met de trainer in goed overleg is beëindigd.

Assistent-trainer Rob Penders neemt voorlopig de honneurs waar. FC Utrecht gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

"Eind vorig seizoen en de seizoenstart waren niet zoals we hadden gehoopt", legt technisch directeur Jordy Zuidam uit op de clubsite. "We hebben samen de conclusie getrokken dat er geen stijgende lijn zat in de ontwikkeling en groei van het elftal en daaraan gekoppeld bleven de resultaten achter."

Dramatische start van seizoen

Na nederlagen tegen PSV en sc Heerenveen (beide 2-0) verloor een inspiratieloos FC Utrecht dit weekend ook bij het gepromoveerde PEC Zwolle (1-0). Silberbauer was eerlijk na drie nederlagen op een rij: "Dit is niet goed genoeg voor een club met deze ambitie."