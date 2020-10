Götze had maanden contact met PSV-coach Schmidt: 'Heeft grote rol gespeeld'

"Natuurlijk is de trainer een belangrijke reden om hier naar toe te komen", vertelt Götze. "Maar het belangrijkste argument is dat ik hier weer kan voetballen. Ik ga vol gas geven om wedstrijden te winnen. Ik deel de ambities die de trainer, het elftal en de club hebben."

Bij Borussia Dortmund was de middenvelder, die in 2014 de winnende goal in de WK-finale maakte, op een zijspoor beland. Vooral in het laatste jaar kwam hij amper aan spelen toe. Toch ziet Götze zijn overgang naar PSV niet als een vlucht uit Duitsland.

"Nee, waarom zou ik? Ik heb tien jaar in de Bundesliga gespeeld. Ik had ook in Duitsland kunnen blijven, er waren veel opties. Ook vanuit Engeland en Amerika is bijvoorbeeld geïnformeerd. Ik heb een paar maanden de tijd gehad om na te denken en ik ben ervan overtuigd dat ik mijn topniveau hier weer kan halen."