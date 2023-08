Auto-ongeluk met minderjarigen in Ekehaar: een dode, vier gewonden.

Bij een eenzijdig ongeval in het Drentse dorp Ekehaar is vannacht een meisje uit Assen om het leven gekomen. Vier andere jongeren, van wie drie uit Assen en één uit Rolde, raakten bij het ongeluk gewond en zwaargewond. Alle inzittenden zijn minderjarig, meldt de politie. Geen van hen was in het bezit van een rijbewijs.

De auto botste rond 02.15 uur tegen een boom. Daarbij raakten alle inzittenden gewond. Voor één passagier uit Assen kon de hulpverlening niet meer baten. Zij overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Een ander zat dusdanig bekneld dat de brandweer hem moest bevrijden. De vier gewonden zijn door ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Behalve politie, brandweer en ambulances is ook een traumahelikopter met mobiel medisch team naar de plaats van het ongeluk gekomen, schrijft RTV Drenthe.

Omdat alle inzittenden minderjarig zijn, geeft de politie niet meer informatie. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht.