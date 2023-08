Djokovic herovert nummer één-positie met simpele zege in eerste ronde US Open

Novak Djokovic is zonder problemen door de eerste ronde van de US Open gekomen. De 36-jarige Serviër rekende in drie sets af met de tien jaar jongere Fransman Alexandre Muller: 6-0, 6-2, 6-3.

De 23-voudig grandslamwinnaar ontbrak vorig jaar in New York omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. De nummer twee van de wereld verdedigt derhalve geen punten bij de US Open, waardoor hij aan één zege al genoeg had om na dit toernooi de nummer één-positie van Carlos Alcaraz weer over te nemen.

"Ik kwam enorm goed uit de startblokken", analyseerde Djokovic zijn eersterondepartij, waarbij hij in de eerste set tegenstander Muller geen enkele game gunde.

In het vervolg gaf de Fransman iets meer partij aan Djokovic en in set drie ging het tot 3-3 zelfs even gelijk op, maar twee breaks later stond er toch een 3-0 zege voor Djokovic op het scorebord.

Djokovic won het Amerikaanse grandslamtoernooi al drie keer. De laatste keer was in 2018 winnen. In de tweede ronde treft hij de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles.

Griekspoor tegen jonge Fransman

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp komen vanavond voor het eerst in actie op het hardcourt van New York.

Griekspoor staat in de eerste ronde tegenover Arthur Fils, een 19-jarige Fransman. De 27-jarige Haarlemmer hoopt op het laatste grandslamtoernooi van het seizoen het zelfvertrouwen van zijn titel in Rosmalen en de recente finaleplaats in Washington weer te kunnen oproepen.

Van de Zandschulp begint in New York tegen de Australiër Jordan Thompson.