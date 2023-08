Gauff opent US Open met winst in 'langzame' driesetter tegen tijdrekker

Coco Gauff is met enige moeite doorgedrongen tot de tweede ronde van de US Open. De 19-jarige Amerikaanse had drie sets en bijna drie uur nodig om de Duitse Laura Siegemund op de knieën te krijgen: 3-6, 6-2, 6-4.

Gauff, die vorige week het toernooi van Cincinnati won en in één adem genoemd wordt met de titelfavorieten Iga Swiatek en Aryna Sabalenka, had in de eerste set geen antwoord op de variatie in de slagen van de zestien jaar oudere Duitse.

Siegemund vertraagt

In de tweede set kreeg Gauff, de nummer 6 van de wereld, meer grip op het spel van de nummer 121 van de wereld en brak haar al in de eerste game, die liefst 26 minuten duurde. Siegemund moest vervolgens uit een ander vaatje tappen en probeerde Gauff te ontregelen door het spel continu te vertragen.

De Amerikaanse klaagde daarover bij de umpire en in set drie kreeg Siegemund een strafpunt voor tijdrekken. Toen Gauff werd gevraagd het duel te beschrijven, was er dan ook maar één passend antwoord: "Langzaam".