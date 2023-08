Wekdienst 29/8: Minister Hoekstra op gesprek in Brussel • Conferentie over drones in Katwijk

Eerst het weer: Zon en stapelwolken wisselen zich af. Hier en daar valt er een bui, vooral in het binnenland. Het wordt vandaag rond de 20 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig zomerweer met een temperatuur van rond de 20 graden.

Minister Hoekstra gaat op bezoek bij voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie. Het is een soort sollicitatiegesprek. Het kabinet wil dat hij de Europese klimaatportefeuille overneemt van Frans Timmermans, die is teruggekeerd naar de Nederlandse politiek.

Voor de rechtbank bij Schiphol dient de zaak tegen een Pakistaan die in 2018 een beloning van omgerekend 20.000 euro uitloofde om PVV-leider Wilders om het leven te brengen. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor het uitlokken van moord, opruiing en bedreiging.

In Katwijk wordt een conferentie gehouden over de dreiging van aanvallen met drones. Centraal staat de vraag hoe we ons kunnen beschermen tegen zulke aanvallen.

En de advocaat-generaal van de Hoge Raad komt met advies in de opzienbarende Deventer moordzaak, die draait om de dood van weduwe Jacqueline Wittenberg in 1999. Financieel adviseur Ernest Louwes kreeg twaalf jaar cel, zijn advocaat vraagt om herziening van de zaak.

Oud-Tweede Kamervoorzitter Arib probeert via een civiele procedure het onderzoek dat naar haar wordt gedaan te stoppen. Ook wil ze niet dat de uitkomsten van dat onderzoek openbaar worden gemaakt. Dat schrijft de huidige Kamervoorzitter Bergkamp in een brief van het presidium (het bestuur van de Tweede Kamer) als antwoord op vragen van Kamerleden.

Volgens Bergkamp eist Arib dat alle gegevens in het feitenonderzoek over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van haar gedurende haar voorzitterschap worden gewist en vernietigd en dat de Tweede Kamer alle schade die ze daardoor heeft geleden vergoedt.

Het KNMI werkt aan een digitaal systeem om burgers nauwkeuriger te kunnen waarschuwen bij extreem weer: "Uiteindelijk kan je per gemeente zelfs gaan zeggen of er een gevaarlijke bui over je heen komt".