Counterdronetechnologie groeit: 'Meer belangstelling door oorlog'

Wie de oorlog in Oekraïne volgt via sociale media ziet geregeld video's van drone-aanvallen. Soms zie je een kleine consumentendrone die een explosief in een openstaande tank mikt. Nederland is natuurlijk geen oorlogsgebied, maar door zulke filmpjes groeit het bewustzijn over de potentiële dreiging van drones.

Hoe kunnen instanties en kritieke infrastructuur worden beschermd tegen onbemande vliegende toestellen? Die vraag staat vandaag centraal op een conferentie over counterdronetechnologie in Valkenburg, Zuid-Holland. Volgens organisator Unmanned Valley is het de eerste Nederlandse conferentie over dit soort technologie. "Wij denken dat de dreiging serieuzer moet worden genomen", zegt een woordvoerder.

'Zelf in elkaar schroeven'

Voor zover bekend is in Nederland nog nooit geprobeerd een aanslag te plegen met een drone. Toch hebben de organisatoren volgens experts wel degelijk een punt. "Je hoeft geen genie te zijn om uit losse onderdelen een drone in elkaar te schroeven en deze te bewapenen", zegt Wiebe de Jager van nieuwssite Dronewatch.

"Je zou kunnen zeggen: de dreiging wordt overdreven - totdat je getroffen wordt", zegt Patrick Bolder, voormalig luchtmachtofficier en defensieanalist bij denktank HCSS. "Je hebt eigenlijk geen keuze. Zeker nu de ontwikkeling van deze technologie zo hard gaat."

Verontrustend aantal luchtruimschendingen

Vorig jaar waren bij Schiphol 55 luchtruimschendingen door zogeheten unmanned aerial vehicles (UAV's). Dat was het hoogste aantal in vijf jaar tijd, meldde inspectiedienst ILT in maart in een rapport. "Het aantal drones dat zonder toestemming in het luchtverkeersgebied van Schiphol vliegt is verontrustend", staat in de conclusie.

Overigens komt het volgens dronekenner De Jager sporadisch tot botsingen. "Ik weet in Nederland één voorbeeld van een sportvliegtuig dat waarschijnlijk is geraakt door een drone met schade tot gevolg." Het probleem is vooral hinder, waar bijvoorbeeld ook traumahelikopters mee te maken krijgen.