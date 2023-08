Onderzoek: sneeuwtekort in helft skigebieden Europa door klimaatverandering

Op veel plekken in Europa is skiën straks niet meer mogelijk als gevolg van klimaatverandering. In ongeveer de helft van de skigebieden in 28 Europese landen is straks een zeer grote kans op sneeuwtekort, schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.

Daarnaast verergeren pogingen om het skitoerisme draaiende te houden met behulp van kunstsneeuw de klimaatcrisis, vanwege de CO2-uitstoot die daarmee gepaard gaat. Er is veel water en elektriciteit voor nodig. Bovendien kan er alleen sneeuw worden gemaakt bij lage temperaturen.

Daarom moet goed worden gekeken of het zinvol is om de grote afhankelijkheid van wintertoerisme in bepaalde regio's in stand te houden, schrijven de klimaatwetenschappers. Een kunstmatige sneeuwhelling omgeven door groen is namelijk voor veel skiërs eerder afschrikwekkend dan aantrekkelijk.

Zeer hoog risico op onvoldoende sneeuw

Volgens de analyse krijgt ongeveer 53 procent van de skigebieden in Europa te maken krijgen met een "zeer hoog risico op onvoldoende sneeuw" bij een temperatuurstijging van 2 graden Celsius. Bij een stijging van 4 graden krijgen bijna alle skigebieden (98 procent) hier mee te maken. Daarbij merken de onderzoekers wel op dat er grote regionale verschillen zijn.

Zelfs met gebruik van kunstsneeuw zou meer dan een kwart van de skigebieden nog steeds te maken krijgen met sneeuwtekorten als de temperatuur met 2 graden zou stijgen, en meer dan 70 procent bij een stijging van 4 graden.

In 2015 is in Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden - en het liefst 1,5 graden - moet blijven. Een aantal klimaatexperts gaat er nu echter van uit dat een beperking van de opwarming van de aarde van 1,5 graden moeilijk haalbaar gaat zijn.

Vorig jaar hadden ook populaire skigebieden in de Franse Alpen te maken met te weinig sneeuw. Vooral in de lagere gebieden waren op veel plekken de groene weides nog volop zichtbaar.

In het gebied Le Mont-Dore, in de Auvergne lag ook weinig sneeuw: