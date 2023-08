Man doodgeschoten op straat in Den Haag, schutter voortvluchtig

In Den Haag is gisteravond een man op straat neergeschoten in het zuidwesten van de stad. Hij overleed niet lang daarna aan zijn verwondingen, meldt de politie. De schutter is nog voortvluchtig.

Rond 21.20 uur kreeg de politie de melding van de schietpartij op de ruising van de Laan van Wateringse Veld met de Orlandostraat, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Ook werd een politiehelikopter ingezet om naar de dader te zoeken en was een traumahelikopter opgeroepen om het slachtoffer te behandelen.

De neergeschoten man werd een tijd op straat behandeld. Later kon hij naar het ziekenhuis worden gebracht, waar hij overleed aan zijn verwondingen.

Even na de schietpartij werd een uitgebrande auto door de politie gevonden aan de Van der Kooijweg in Rijswijk. "We doen onderzoek naar of de autobrand enig verband houdt met de schietpartij", zei een woordvoerder van de politie daarover tegen Omroep West.

Schoten te horen in Albert Heijn

Het Haagse PvdA-raadslid Mairan Sewtahal schreef op X, het voormalige Twitter, dat de schoten in de Albert Heijn aan de andere kant van de straat te horen waren. "De wijk is enorm aan het afglijden", aldus Sewtahal.