Toerisme nog altijd niet terug op het niveau van voor corona

De toeristische bestedingen in Nederland zijn nog niet terug op het niveau van voor corona. Het aandeel van toerisme aan de Nederlandse economie is volgens het CBS nog altijd lager dan in 2019.

"De economie is als geheel weer terug op het niveau van voor corona, maar het toerisme niet", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. "Hoewel de bijdrage aan de economie spectaculair is gegroeid, is het nog niet op het oude niveau."

Toeristen gaven in geld gemeten vorig jaar wel meer uit aan vluchten, hotels en kampeerspullen dan voor corona: bijna 96 miljard euro. Maar die cijfers geven niet het volledige beeld, omdat de inflatie daarin niet in is meegenomen.

Minder hotelovernachtingen

Aan de hotelovernachtingen is te zien dat vooral buitenlandse toeristen ons land vorig jaar een stuk minder vaak bezochten. Zo boekten volgens het CBS Chinese toeristen in 2019 nog 308.000 overnachtingen in Nederland, terwijl dat aantal afgelopen jaar bleef steken op 62.000.

Vooral Amsterdam heeft daar last van. Het aantal hotelovernachtingen lag in die regio vorig jaar nog altijd 25 procent lager dan in 2019.