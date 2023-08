Meer mensen vermoord, meeste slachtoffers in Rotterdam

Het CBS baseert zich voor de cijfers vooral op doodsoorzaakformulieren van forensisch artsen en dossiers van het Openbaar Ministerie. In de afgelopen twintig jaar was 91 procent van de verdachten van moord of doodslag man en 9 procent vrouw. Het aandeel vrouwen verdubbelde de laatste jaren van 5 procent in 2018 naar 10 procent in 2022.

Vorig jaar kwamen in Nederland 142 mensen om het leven door moord of doodslag. Dat zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zestien meer dan in 2021. Opvallend is dat Rotterdam (met zestien doden) voor het eerst sinds 2008 meer slachtoffers telde dan Amsterdam (tien doden).

Het aantal verdachten van moord of doodslag dat voor de rechter moest verschijnen, was vorig jaar 47 procent lager dan in 2003. Toen werden 190 verdachten gedagvaard, in 2022 waren dit er 100.

In perspectief

In Nederland worden Europees gezien relatief weinig moorden gepleegd. In landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Rusland, Letland, Litouwen en Moldavië was het aantal slachtoffers in 2021 naar verhouding het hoogst.

Wereldwijd werden in 2021 de meeste moorden gepleegd in Jamaica met ongeveer 53 per honderdduizend inwoners: dat zijn er 80 keer meer dan in Nederland. Ook in bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Honduras en Mexico worden relatief veel moorden gepleegd. In de Verenigde Staten lag het aantal moorden tien keer hoger dan in Nederland, heeft het CBS vastgesteld.

Kanker en hart- en vaatzieken zijn nog altijd de meest voorkomende doodsoorzaken in ons land. Er overleden vorig jaar in Nederland ruim 170.000 inwoners, van wie 28 procent aan de gevolgen van kanker en 23 procent door hart- en vaatziekten, becijferde het CBS eerder.