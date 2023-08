Schaakvete Carlsen-Niemann bijgelegd: 'valsspeler' Niemann mag weer online meedoen

"Sinds juni hebben beide partijen privé in goed overleg onderhandeld om hun problemen op te lossen en de schaakwereld de mogelijkheid gegeven om zonder verdere rechtszaken voorwaarts te kunnen", zegt Chess.com in een verklaring over de ruzie tussen Carlsen en Niemann.

Nu zegt Niemann dat hij klaar is voor een nieuwe start. "Ik kijk ernaar uit om tegen Magnus te strijden op het schaakbord in plaats van in de rechtszaal."

Niemann ontkende de aantijgingen van Carlsen vorig jaar fel, al gaf hij wel toe dat hij twee keer als tiener online vals had gespeeld. De Amerikaan klaagde eind vorig jaar Carlsen en Chess.com aan vanwege de beschuldigingen en eiste 100 miljoen dollar van Carlsen omdat zijn reputatie zou zijn verwoest. De rechter in Missouri gaf Niemann in juni geen gelijk .

Carlsen erkent nu dat er geen bewijs is voor vals spel in aan het bord afgewerkte partijen en zegt dat hij weer bereid is tegen Niemann te spelen op toekomstige evenementen, "mochten we aan elkaar gekoppeld worden."

Carlsen, al jaren de beste schaker ter wereld, suggereerde in september 2022 dat de destijds 19-jarige Niemann in een partij in de Verenigde Staten had valsgespeeld. Met hard bewijs kwam Carlsen niet, en hard bewijs voor vals spel van Niemann in fysieke partijen werd ook nooit gepresenteerd.

Chess.com, dat in oktober 2022 naar buiten bracht dat Niemann waarschijnlijk in meer dan 100 online potjes had valsgespeeld, heeft het account van de Amerikaan opnieuw geactiveerd en laat hem weer toe tot alle online evenementen en toernooien die 's werelds grootste schaakwebsite organiseert.

"We willen benadrukken dat we achter onze bevindingen staan in ons rapport uit oktober 2022 over Hans", zegt Chess.com, "inclusief dat we geen bewijs vonden dat hij valsspeelde in fysieke schaakpartijen."

FIDE nog stil

Wereldschaakbond FIDE kondigde eind 2022 aan dat het een uitgebreid onderzoek was gestart naar de rel en de beschuldigingen van vals spel. De uitkomsten van dat onderzoek werden in april verwacht, maar zijn later door de bond uitgesteld tot in ieder geval oktober.

Wat er met dat onderzoek gebeurt, nu de ruzie tusse Carlsen en Niemann is bijgelegd, is nog niet bekend. Of de FIDE ook toelaat dat Niemann weer aan fysieke schaakevenementen mag deelnemen is nog niet bekend.