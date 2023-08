Scorende Dumfries helpt Inter bij Cagliari aan tweede competitiezege

Met een doelpunt heeft Denzel Dumfries zijn stempel gedrukt op het gewonnen duel van Internazionale met Cagliari (2-0). De vleugelverdediger brak de ban na twintig minuten.

Inter begon het seizoen vorige week met een thuisoverwinning op Monza (2-0). Stefan de Vrij en Dumfries stonden opnieuw in de basis bij de ploeg van trainer Simone Inzaghi.

Op Sardinië had Inter vanaf minuut één weinig te duchten van Cagliari. Na een kwartier was Lautaro Martínez dicht bij een eerste treffer: uit de volley raakte de Argentijnse spits de paal.

Duel gauw op slot

Dumfries vond vlak erna wel het net. De opgekomen Oranje-international werd weggestuurd door spits Marcus Thuram en liet Cagliari-doelman Boris Radunović kansloos met een hard schot in de lange hoek.

Het is de eerste competitietreffer van het seizoen voor de verdediger. Vorige week was Dumfries belangrijk met een assist.

In de dertigste minuut was het duel al beslist: een perfect uitgevoerde aanval eindigde bij spits Martínez, die kalm de tweede Inter-treffer aantekende.

In het resterende uur gebeurde er weinig meer. Cagliari was simpelweg niet in staat Inter pijn te doen, terwijl de ploeg uit Milaan vrede had met de 2-0 voorsprong.