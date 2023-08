Bestuursleden Spaanse voetbalbond willen dat Rubiales aftreedt

Na zes uur overleg verzochten zij in een communiqué Rubiales af te treden vanwege 'zijn onacceptabele gedragingen die het imago van het Spaanse voetbal ernstig hebben beschadigd'. Rubiales is ooit door meerdere bestuursleden in het zadel geholpen. Tot nu weigert de voorzitter zelf op te stappen.

Minister van Arbeid Yolanda Diaz sprak maandag met vertegenwoordigers van spelersvakbond FutPro, waar Hermoso bij aangesloten is. "Zij die Rubiales blijven steunen, zijn niet geschikt om aan te blijven op hun positie."

Eerder op de dag werd al bekend dat Justitie in Spanje een vooronderzoek heeft geopend. De kus valt volgens de aanklager onder onder seksueel misbruik of geweld.

Hongerstaking

De moeder van Rubiales is in hongerstaking gegaan in een kerk in de Spaanse plaats Motril, melden diverse Spaanse media. In haar ogen heeft zoon Rubiales de "onmenselijke en bloeddorstige jacht" die volgens haar gaande is niet verdiend.

De FIFA schorste Rubiales dit weekend al voor in eerste instantie negentig dagen.