Eerste stunt op US Open een feit: Rune in eerste ronde uitgeschakeld

Roberto Carballés heeft in de eerste ronde van de US Open voor een verrassing gezorgd door Holger Rune uit te schakelen. De Spanjaard gaf de nummer vier van de wereld met 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 het nakijken in New York.

De 30-jarige Carballés, de mondiale nummer 63, haalde in z'n 22 voorgaande grandslamtoernooien één keer de derde ronde. De Spanjaard speelde uitstekend en liet zich niet van de wijs brengen door de tien jaar jongere Deen.

Rune liet zich in de derde set aan zijn bovenbeen behandelen en een set later ging hij in discussie met de umpire. Carballés hield zijn hoofd erbij, gaf de Deen geen kans meer om het tij te keren en sloeg op zijn eerste matchpoint toe.