De uitzending van 28 juni: Amsterdammers willen blijvend stillere stad / Veel zorg is onzinnig / Indonesië 75 jaar onafhankelijk, docu blikt terug

Amsterdammers willen ook na corona stille stad Waar je normaal door de stad moet zien te worstelen, is het nu stil in Amsterdam. Het massatoerisme stond al langer ter discussie, maar de rust in de stad tijdens corona is voor Amsterdammers een mooie kans om van de 'schreeuwende pretparktoeristen' af te komen. In de uitzending een reportage.

Veel zorg is onzinnig, laat corona zien De Nederlandse Zorgautoriteit wil korte metten maken met 'onzinnige zorg'. Verkeerde financiële prikkels leiden vaak tot onnodige verrichtingen. Dit is verder blootgelegd door de coronacrisis. Want wat blijkt: uitgestelde behandelingen door de corona-maatregelen leiden niet altijd tot gezondheidsproblemen. We spreken met Simone van Dulmen, onderzoeker aan het Radboudumc.

Indonesië 75 jaar onafhankelijk, docu blikt terug In het jaar waarin Indonesië 75 jaar onafhankelijkheid viert, blikt de documentaire Ze noemen me baboe terug op een gedeeld verleden van Nederland en Indonesië. Regisseur Sandra Beerends dook jarenlang de filmarchieven over Nederlands-Indië in. De documentaire vertelt over de machtswisselingen in de periode van 1939-1949, door de ogen van een baboe: een Indisch kindermeisje in dienst van een Nederlands gezin.