Burgemeester Valkenburg over wateroverlast: 'Samen schouders eronder zetten'

De gemeente Valkenburg aan de Geul gaat op korte termijn maatregelen nemen tegen de wateroverlast die ontstaat door hevige regenval. Dat is besloten na een spoedoverleg vandaag. Daarnaast vindt burgemeester Daan Prevoo dat inwoners en ondernemers ook zelf iets moeten doen tegen de wateroverlast.

In juni leidde hevige regenval in de gemeente tot wateroverlast en afgelopen vrijdag was het opnieuw raak. Door flinke regenbuien kreeg het centrum van Valkenburg weer te maken met ondergelopen straten, woningen en parkeergarages. Volgens 1Limburg gaat het geregeld mis in het laagste deel van de stad. Ook heeft Valkenburg nog altijd last van de watersnood van 2021.

Vandaag heeft de gemeente gekeken naar wat er moet gebeuren om nieuwe overlast tegen te gaan. Zo overweegt de gemeente om de trottoirbanden te verhogen en andere vergelijkbare maatregelen om te voorkomen dat het water op bepaalde plekken binnenstroomt. De maatregelen worden morgen in het college besproken. "De tweede stap is dat er gekeken wordt met de pandeigenaren, zowel ondernemers als bewoners, wat ze zelf kunnen doen", zegt Prevoo tegen 1Limburg.

'We worden ingehaald door de nieuwe werkelijkheid'

Prevoo vindt dat niet alleen Valkenburg, maar heel Nederland samen moet komen om de problemen aan te pakken. Iedereen moet zijn schouders eronder zetten: zowel inwoners en ondernemers als de raad en het college. "In mijn gemeente is er in twee jaar tijd drie keer wateroverlast geweest bij dezelfde mensen en op dezelfde plekken. De verzekeraars zeggen: 'bij ons hoeven jullie niet meer langs te komen, want het gebeurt steeds op dezelfde plek'".

Hij wijst ook naar de problemen die het noodweer in andere landen veroorzaakt. "We worden ingehaald door de nieuwe werkelijkheid", zegt hij. "Kijk maar naar Zwitserland, Polen, Slovenië, Noord-Italië en Zuid-Duitsland. We moeten samen komen tot een nieuwe aanpak. Dat is de werkelijkheid waarmee we moeten leven."

Volgens Prevoo zijn er ook plannen om overtollig water niet via het riool, maar de rivier de Geul af te voeren. "Daarvoor moeten we een gat in de kademuur maken." De burgemeester is daarover in gesprek met het waterschap.

Criminelen

Prevoo bevestigde dat criminelen misbruik maken van de nood onder de slachtoffers van de overstromingen van 2021. Ze zouden onder meer horecaondernemers in de binnenstad die forse schade opliepen financiële 'hulp' aanbieden. "Ik heb die signalen ook afgegeven aan het Openbaar Ministerie en de minister", aldus Prevoo.

"Het zijn kwetsbare mensen die in financiële nood verkeren en van wie criminelen misbruik maken. Ze eisen daarvoor een tegenprestatie. Dat leidt tot vermenging van boven- en onderwereld." Om hoeveel mensen het gaat, weet Prevoo niet. "Ondernemers, maar ook inwoners die te lang op hun geld moeten wachten, zijn ten einde raad. Zo worden ze kwetsbaar."