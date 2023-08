Bol met gouden medailles terug in Nederland: 'Appje van Bolt blijft bijzonder'

Op zondagavond vloog Femke Bol richting de finish. Bijna 24 uur later vloog ze terug richting Nederland. De atlete veroverde in Boedapest met estafette-ploeggenoten Eveline Saalberg, Cathelijn Peeters en Lieke Klaver op verrassende wijze de wereldtitel op de 4x400 meter. "Het was een moeilijke en ook mooie week", zegt Bol op luchthaven Schiphol.

In het vliegtuig naar Amsterdam kwam ze er niet aan toe om alle berichten te lezen. Ook herbeleefde ze de week niet. "Ik was eigenlijk best moe, dus ik heb veel geslapen..."

De vermoeidheid belemmerde Bol niet alleen in het vliegtuig om een feestje te vieren. Ook gisteravond was ze te moe om het laat te maken. "'We zijn wel even kort bij de sponsor ontvangen."

'Zit niet in mij'

Bol zegt dat ze vanochtend wel met haar ouders en haar vriend de afgelopen week heeft doorgenomen. Hun conclusie: "Een achtbaan. Zoals altijd. Het was niet de start die we verwacht hadden, maar ook zeker niet het einde", zegt Bol met een grote lach op haar gezicht.

"Ik begon met veel zelfvertrouwen aan het toernooi, daar moest ik aan vasthouden. Waarom zou ik na één slechte race denken 'Laat maar'? Dat zit niet in mij."

Bol: "Over een week is mijn volgende wedstrijd. Dat duurt wel even. Ik ga genieten en uitrusten."