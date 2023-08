Sneijder zet deur richting Ajax toch weer open: 'Volgende week bakje koffie met Maurice'

Er lijkt geen einde te komen aan de soap rond een eventuele terugkeer van Wesley Sneijder bij Ajax. De Utrechter gaf twee weken geleden aan dat de mogelijke samenwerking van de baan zou zijn. Sneijder zei toen dat de huidige koers van de beleidsmakers ver afstaat van het DNA van de club waar hij opgroeide.

Maandagavond gaf de oud-international echter aan toch weer met Ajax in gesprek te zijn over een terugkeer. Dat zei Sneijder, die graag trainer wil worden, in het programma Veronica Offside.

"Dat kan toch? Als je gesprekken voert, dan kan dat gevoel weer terugkomen", aldus Sneijder, die in contact staat met trainer Maurice Steijn en directeur voetbalzaken Sven Mislintat. "Ik heb met Maurice gesproken, ik heb met Sven gesproken. Sterker nog, ik denk dat ik volgende week weer een bakje koffie met Maurice ga drinken. Dat loopt gewoon nog. We zijn nog steeds in gesprek. De deur is nog niet dicht. Hij staat weer op een kier. Nog steeds wil ik trainer worden."

Steijn: deur open

Steijn hield half augustus de deur open voor Sneijder. "Hij zoekt naar een plek waar zijn kwaliteiten en kracht tot uiting komen. Ik heb verschillende keren met hem gesproken. En dat waren fijne gesprekken. We hebben afgesproken dat we gaan kijken in welke rol we dat bij Ajax kunnen gieten. Ik ben daar voorstander van en hij heeft daar ook met Sven over gesproken", verwees Steijn naar de Duitse directeur voetbalzaken van Ajax.

De harde supporterskern van de F-Side zat eerst niet te wachten op een terugkeer van Sneijder, omdat ze niet blij waren met oude uitspraken van hem over Ajax. Na een gesprek, waarin Sneijder excuses maakte, nam de F-Side de oud-speler weer in genade aan.