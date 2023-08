Chinese huizenmarkt kwakkelt, na corona nog geen herstel

Na het afschaffen van de coronalockdowns eind vorig jaar was het de verwachting dat de Chinese economie wel weer overeind zou krabbelen. Maar herstel is grotendeels uitgebleven en van 'inhaalgroei' is nauwelijks sprake. Vooral op de huizenmarkt zijn de klappen voelbaar. "De bevolking krimpt, terwijl er nog steeds wordt bijgebouwd."

Verf, cement, coatings: twintig jaar al verhandelt Liu Zengxing bouwproducten in zijn winkel in Langfang, een provinciestad met vijf miljoen inwoners onder de rook van Peking. Veel vraag naar zijn producten is er niet. "Zo slecht als nu heb ik het nog niet meegemaakt", zegt Liu. De huizenmarkt noemt hij zeepbel. "Er zijn gewoon te veel huizen, het aanbod is groter dan de vraag."

Het gevolg is dalende huizenprijzen. "Ik ben hoog ingestapt", zegt een vrouw, die haar appartement in wooncomplex 'Het Oosterse Tijdperk' onlangs kreeg opgeleverd. De verhuisdozen liggen nog in de auto. Appartementen in de woontorens die nog in de steigers staan, gaan nu voor bijna 30 procent minder van de hand. "Toen ik mijn appartement kocht, golden er nog strenge aankoopbeperkingen", zegt ze. Kopers van buiten, zoals mensen uit Peking, waren niet meer welkom in Langfang.

De maatregel was bedoeld om de oververhitte huizenmarkt te laten afkoelen. Inmiddels is de aankoopbeperking op veel plekken teruggedraaid. "Sindsdien zijn de prijzen alleen maar gedaald", zegt de vrouw, die in zekere zin nog geluk had: vanaf de piek in 2017 zijn de huizenprijzen in Langfang gehalveerd, blijkt uit cijfers van online huizenplatform Anjuke. Bovendien: haar appartement werd in elk geval nog afgebouwd.

Grote leegstand

Aan de rand van Langfang, in de 'Oriëntaalse Universiteitsstad', liggen meerdere bouwplaatsen er verlaten bij. Het prestigieuze project (scholen, universiteiten en wooncomplexen) kwam maar deels van de grond. De bouwvakkers zijn verdwenen, de natuur neemt het over. Binnen in de betonnen kolossen zijn muren ondergespoten met graffiti. Dit soort desolate plekken is populair bij fotografen en influencers.