Faber vertrekt als hoofdcoach zwembond: 'Voorkomen dat we paar procentjes laten liggen'

Sinds de Spelen van Tokio combineerde Faber zijn werkzaamheden bij de KNZB met zijn baan als hoofdcoach in Amsterdam. "Ik merk in de praktijk dat dit moeilijk te combineren is", zegt hij. "Ik wil graag meer focus hebben op het begeleiden van mijn sporters aan de badrand."

Mark Faber vertrekt na dit seizoen als hoofdcoach topzwemmen bij de KNZB. Faber wil zich meer focussen op het begeleiden van de zwemmers bij het High Performance Center Amsterdam. "Ik wil voorkomen dat we op weg naar de Spelen in Parijs een paar procentjes laten liggen die voor de zwemmers straks misschien het verschil kunnen maken."

Zwembondscoach Mark Faber blikt terug op de prestaties van zijn zwemmers op de WK in Fukuoka in juli 2023. - NOS

Faber sprak over een 'goed tussenrapport'. "We hebben progressie getoond, maar er is echt nog werk aan de winkel voor komend jaar. En daar blijven we stoïcijns aan werken", zei hij destijds.

De taken van Faber, die de functie bij de KNZB na de Spelen van Tokio in 2021 op zich nam, worden overgenomen door technisch directeur Sjors Lommerts.