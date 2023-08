'Elektrische rijders betalen vaak te veel voor laden aan openbare paal'

Voor de elektrische rijder is het ingewikkeld om vooraf te zien hoe duur een laadsessie zal zijn bij een openbare laadpaal. Hierdoor betalen zij vaak onnodig te veel, stellen belangenorganisaties. Zij pleiten voor meer transparantie om de consument te helpen.

Tarieven voor elektrisch laden bij openbare laadpalen lopen sterk uiteen. Wie het niet van tevoren uitzoekt, kan bij een willekeurige laadpaal 70 cent per kilowattuur kwijt zijn, terwijl het goedkoopste tarief voor die paal 30 cent per kilowattuur is.

Nederland telt meer dan 51.000 openbare laadpalen. Maar het goedkoopste laadpunt vinden is erg complex. Het tarief hangt van meerdere dingen af: de exploitant van de laadpaal, de laadpas die je gebruikt en de gemeente waar je je bevindt.

Afhankelijk van je pas - er zijn in Nederland ongeveer 70 aanbieders - valt de prijs te achterhalen via een website of app. Er zijn laadpassen met een vast tarief bij iedere laadpaal, maar dat is bij veel palen lang niet het goedkoopste tarief. Dan zijn er nog passen en apps die met een flexibel tarief werken dat per paal verschilt. Hierdoor kan de prijs van een laadpaal 200 meter verderop veel hoger liggen.

En wie geen pas of app heeft, kan via de QR-code op de paal betalen, maar moet zich dan eerst registreren of alsnog een app downloaden. Kortom: er zijn veel verschillende tarieven per laadpaal en het is ingewikkeld om al deze tarieven te achterhalen.

Wirwar aan prijzen

De Consumentenbond stoort zich al jaren aan het gebrek aan transparantie en heeft daarom opnieuw onderzoek gedaan. Conclusie: het is nog steeds te ingewikkeld. "Het is een wirwar aan prijzen", zegt een woordvoerder van de bond. "Het is voor de consumenten een enorme uitzoekklus. Er zijn tientallen laadpassen met een eigen tariefstructuur, maar ook met allerlei andere voorwaarden."

Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders herkent dit geluid. Het opzoeken van tarieven vindt hij te omslachtig. Zijn vereniging hield een enquête onder bijna tweeduizend elektrische rijders. Van Biezen: "Hieruit blijkt dat slechts één derde vooraf weet wat ze kwijt zullen zijn bij een laadpaal."

Bezitters van elektrische auto's kunnen niet in een oogopslag zien hoeveel ze kwijt zullen zijn aan een laadsessie: