Rechtszaak Trump over ondermijning verkiezingen start in maart 2024

De advocaten van Trump hadden gevraagd om pas in april 2026 te beginnen. Tijdens de hoorzitting vandaag merkte de rechter dat beide voorstellen ver uit elkaar lagen en dat geen van beide aanvaardbaar was, meldt nieuwssite Semafor.

Trump heeft gezegd dat hij in beroep gaat tegen de vandaag bepaalde datum. Als de datum standhoudt, zou dit een tegenslag betekenen voor Trump, die de zaak probeert uit te stellen tot ver na de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Een dag later, op 5 maart, staat bij de Republikeinen bovendien een belangrijk debat gepland.

Deze zaak staat los van een zaak in de Amerikaanse staat Georgia, waarvoor hij zich afgelopen week meldde in de gevangenis.

De aanvangsdatum van de rechtszaak tegen Donald Trump wegens ondermijning van de verkiezingsuitslag is door een federale rechter bepaald op 4 maart 2024, midden in de campagnetijd. In deze zaak wordt de voormalig president van de Verenigde Staten ervan beschuldigd een plan te hebben opgezet om zijn verlies bij de presidentsverkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

In totaal wordt Trump in deze rechtszaak geconfronteerd met vier federale aanklachten, waaronder drie samenzweringen:

In 2024 staan ook andere rechtszaken tegen Trump gepland. De startdatum van het proces in de andere federale zaak van Trump, die verband houdt met het meenemen van geheime staatsdocumenten naar zijn landgoed Mar-a-Lago, werd eerder op 20 mei 2024 vastgesteld. Op 25 maart 2024 begint een strafzaak in New York die draait om zwijggeld dat Trump betaalde aan voormalig pornoster Stormy Daniels.

Er is nog geen datum voor de rechtszaak voor zijn zaak in Georgia. De voormalig president wordt hier samen met achttien medeverdachten, onder wie Trumps advocaat Rudy Giuliani, de voormalige stafchef van het Witte Huis Mark Meadows en functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Justitie en van de Republikeinse Partij in de staat Georgia, vervolgd voor een crimineel complot om de uitslag van de presidentsverkiezingen in zijn voordeel aan te passen.