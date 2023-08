Duizenden kerstbomen van kweker in Apeldoorn vernield

In de gemeente Apeldoorn zijn afgelopen week duizenden kerstbomen van een kweker vernield. De schade loopt volgens de ondernemer in de honderdduizenden euro's. "Dit kan m'n bedrijf de kop kosten."

De bomen stonden op twee velden in Wenum-Wiesel en Beemte-Broekland. Kweker Gerrit Brinkman zag vrijdagochtend dat in het ene veld bij zo'n 5000 kerstbomen de toppen waren afgeknipt of afgebroken. "Als ik dit zie, springen de tranen in mijn ogen", zegt hij tegen Omroep Gelderland. "Dit is ons levenswerk."

Gisteren ontdekte hij in het andere veld dat er op meerdere bomen een chemisch goedje was gespoten, waardoor ze bruin kleuren. Het is de vraag hoeveel bomen zijn aangetast door de gebruikte chemische middelen. "Dat kan een paar dagen duren", zegt Brinkman.

Omroep Gelderland ging langs bij de kweker: