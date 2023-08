Skiër Meiners zet punt achter zijn 'van plastic baan naar Spelen'-carrière

"Zeker. Een jaar geleden dacht ik: wow, dit is gaaf! Ik wilde er de volgende vier jaar nog een stap bovenop doen. Richting de top-8. Door de A-status, die ik kreeg, had ik meer faciliteiten en minder financiële druk. Ik ben er keihard voor gaan werken."

Meiners verhuisde een jaar of zeven geleden naar Innsbruck in Oostenrijk, sloot zich na het opheffen van de Nederlandse skiselectie aan bij het internationale skiteam Global Racing en deed er alles aan om zijn ambities waar te maken. Het optreden op de olympische piste smaakte dan ook naar meer, erkent Meiners die zijn ambities ook niet onder stoelen of banken stak.

"Als klein kind ben ik op ski's gaan staan en ik heb vijftien jaar aan topsport gedaan. Om dit fulltime te kunnen doen, had ik nooit verwacht als jochie. Ik heb echt een fantastische tijd gehad en het heeft mij getekend als mens. Een van mijn grootste doelen was meedoen aan de Olympische Spelen. En dat is vorig jaar gelukt."

Alpineskiër Maarten Meiners, gespecialiseerd op de reuzenslalom, heeft een punt achter zijn topsportcarrière gezet. "Het is genoeg geweest", aldus de 31-jarige atleet, die vorig jaar Nederlandse wintersportgeschiedenis schreef door op de Olympische Spelen in Peking als achttiende te eindigen op zijn favoriete onderdeel.

Het afgelopen seizoen liep echter niet als gehoopt. Zo bleef een top-30-resultaat uit, terwijl een plek bij de beste dertig skiërs op de wereldranglijst juist wel zijn tussendoel was. "Daardoor begon ik te twijfelen: hoeveel beter kan ik nog? Kan ik over drie jaar echt naar de top-8? Ik zag het perspectief langzaam minder worden. En zodra je daar minder vertrouwen in hebt, denk ik dat dat ook moeilijker wordt."

Heilige vuur

Meiners sluit niet uit dat het olympisch vuur een positieve bijdrage heeft geleverd aan zijn eigen heilige vuur. "Ik denk dat dat zeker heeft meegespeeld. Ik had al een paar Spelen aan mijn neus voorbij zien gaan in mijn carrière, maar nu had ik een groot doel bereikt. Het was ook fantastisch om deel uit te maken van TeamNL. Misschien heeft dat er wel een beetje voor gezorgd dat ik dacht: het is eigenlijk klaar, het is afgerond, het is mooi geweest."

De ooit op de kunstskibaan in Huizen begonnen atleet was in China boven zichzelf uitgestegen. "De achttiende plaats daar vond ik fantastisch. Mijn beste internationale resultaat op het hoogste niveau, op het moment dat ik móést presteren. Misschien vergelijkbaar met de cut halen bij golf of goed meedraaien in de Tour de France of überhaupt op de Formule 1-grid staan als coureur."