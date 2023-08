Overlast door overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen in Tirol

In een deel van Oostenrijk zijn door hevige regenval rivieren buiten hun oevers getreden. Dat heeft onder meer geleid tot overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen. Vooral in de westelijke deelstaat Tirol is er sprake van overlast. Er zijn geen meldingen van gewonden. Wel is er schade aan huizen en auto's en zijn kelders ondergelopen.

Oostenrijkse media melden dat wegen en spoorwegen zijn afgesloten door de overstromingen. Volgens de Tiroler Tagezeitung is voor de regio's Ötztal, Stubaital, Wipptal en Zillertal (Zuid-Tirol) code rood afgegeven voor hevige regenval. Voor nagenoeg het hele zuidelijke deel van het land geldt code oranje.

In Tumpen, zo'n 60 kilometer ten westen van Innsbruck, zijn zestig mensen uit voorzorg geëvacueerd. Over schade aan woningen is nog niets bekend.

In Innsbruck geldt een weerswaarschuwing voor de rivier de Inn die zijn hoogste stand heeft bereikt in 100 jaar. De weg door het Ötztal is naar verwachting een aantal dagen dicht. Door water- en modderstromen is een deel van het wegdek weggeslagen.

Duitsland en Zwitserland

Ook in het zuiden van Duitsland zijn zorgen over de aanhoudende regen. In Beieren wordt gewaarschuwd voor gebieden die mogelijk kunnen gaan overstromen.

In het zuidoosten van Zwitserland is een camping ondergelopen, maar daar lijkt de situatie wel onder controle. In delen van het noorden, bij Thurgau, zijn inwoners opgeroepen om het gebied te verlaten. En bij de Bodensee zijn overstromingen, maar daar kan het water gecontroleerd worden weggevoerd naar een ingedamd gebied.

In het westen en zuiden van het Oostenrijk worden nog hevige onweersbuien verwacht. Naar verwachting houden de regen en onweer ook morgen nog aan. Er wordt tussen de 60 en 100 millimeter regen verwacht. Woensdag wordt rustiger weer verwacht.

Het hoge water leidt tot overstromingen en modderstromen: