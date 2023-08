Coronaschulden worden exploitant Vero Moda te veel

Doek Retail, een bedrijf dat tientallen vestigingen van Vero Moda, Vila en Pieces exploiteert, is failliet. Het bedrijf slaagt er niet om de belastingschuld terug te betalen, die tijdens de coronaperiode is opgebouwd.

Dat bevestigt curator Hans Hendriks naar aanleiding van berichtgeving van RTLZ. De 27 winkels blijven volgens hem voorlopig open. De filialen van andere eigenaren vallen niet onder dit faillissement.

Doek Retail is de zoveelste modeketen die dit jaar kopje onder gaat. Eerder gingen Score en het tot hetzelfde bedrijf behorende kledingmerk Chasin' failliet. Daarvoor viel Scotch & Soda om. Dat bedrijf maakte wel een doorstart.

Doek Retail slaagde er volgens Hendriks niet in om de financiële problemen uit de coronatijd te boven te komen. Het bedrijf heeft de Belastingdienst gevraagd om 24 procent van de achterstallige belastingen, ruim een miljoen euro, kwijt te schelden. Maar nog voordat het tot een beslissing kwam, kon het bedrijf al niet meer aan de andere verplichtingen voldoen.

Kosten

Hendriks noemt dit de "echte problemen" waar veel winkeliers en horeca-ondernemers mee kampen: "De kosten gaan omhoog. Als de omzet niet meebeweegt, word je achterhaald door de feiten."

De 120 medewerkers blijven voorlopig nog in dienst, stelt de curator. "Vrijdag was er een personeelsbijeenkomst. Het was erg emotioneel, maar iedereen is erg gemotiveerd om door te gaan." Welke opties er zijn voor een doorstart of overname wordt nog onderzocht.