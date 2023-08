Villeneuve lyrisch over Verstappen: 'Alsof auto verlengstuk van zijn lichaam is geworden'

Nooit een slecht weekeinde, nooit een dipje en altijd in topvorm. Volgens Jacques Villeneuve, wereldkampioen Formule 1 in 1997, is Max Verstappen net een machine.

"Zelfs Lewis Hamilton had in zijn beste jaren altijd een paar keer per jaar een mindere race. Max heeft dat niet, dat heb ik nog nooit bij een coureur gezien."

Verstappen won voor de zomerstop acht grand prixs op rij. Zijn eerste nederlaag sinds 30 april van dit jaar, in Azerbeidzjan, komt elke dag dichterbij. Maar het gebeurde niet in Zandvoort.

'Zulke hoge verwachtingen moet je voelen'

Alsof het zo geprogrammeerd was, zegevierde Verstappen ook in eigen land. Maar teambaas Christian Horner bestrijdt dat Verstappen een machine is, of een robot. De druk die op zijn schouders ligt, zegt de Brit, voelt Verstappen wel degelijk.

"Je zag het aan zijn gezicht toen honderdduizend Nederlandse fans het volkslied zongen. Dat is een groots moment. De koninklijke familie kwam om hem te zien, vlak voordat hij in de auto stapte."

"De verwachtingen zijn zo hoog, er wordt zoveel van hem verwacht. Dat moet je voelen."