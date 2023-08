Storing vliegverkeer VK verholpen, zeker 500 vluchten geannuleerd

De technische storing die het vliegverkeer van, naar en over het Verenigd Koninkrijk urenlang ontregelde, is verholpen. Dat meldt de nationale luchtverkeerscontroledienst (NATS).

"We werken nu nauw samen met luchtvaartmaatschappijen en luchthavens om de getroffen vluchten zo efficiënt mogelijk af te handelen", zegt de NATS. Reizigers krijgen het advies om met hun luchtvaartmaatschappij contact op te nemen over de gevolgen voor hun vlucht.

Volgens de Britse omroep BBC zouden er vandaag meer dan 6000 vliegtuigen landen op of vertrekken van een Britse luchthaven. Het is een vrije dag in het Verenigd Koninkrijk en veel vakantiegangers zouden terugkeren naar huis. De Britse omroep meldt dat er rond 15.30 uur Nederlandse tijd ruim 500 vluchten van en naar Groot-Brittannië waren geannuleerd.

Het NATS meldt dat door het technische probleem de vluchtplannen niet automatisch verwerkt konden worden. In vluchtplannen staat informatie voor luchtverkeersleiders over waar een vliegtuig vandaan en naartoe vliegt, op welk tijdstip en de route die nodig is om op de bestemming te komen. Het gevolg van de storing was dat vluchtplannen handmatig moesten worden ingevoerd, waardoor het aantal vluchten moest worden beperkt.

Door de storing was er ook op Schiphol beperkt vliegverkeer van en naar het VK, meldde de luchthaven. Het is niet duidelijk hoeveel vluchten en hoeveel reizigers hierdoor zijn getroffen. Op de site van Schiphol zijn annuleringen gemeld naar onder meer Londen, Birmingham, Glasgow, Manchester, Cork en Dublin.

Systeemfout

Volgens Simon Calder, een reisexpert die sprak met de BBC, zijn dit soort technische problemen "uiterst zeldzaam" en gebeuren ze hooguit eens in de vijf of tien jaar. "Er zijn natuurlijk back-upsystemen die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we niet zo'n storing krijgen", zei Calder.

Hij zei dat er geen aanwijzingen zijn dat het gaat om een hack. "Het kan simpelweg een systeemfout zijn die we eerder in andere delen van de luchtvaart hebben gezien."