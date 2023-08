Vooronderzoek naar kus Spaanse bondsvoorzitter Rubiales, moeder in hongerstaking

Justitie in Spanje heeft een vooronderzoek geopend naar de veelbesproken kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales. Zijn kus aan voetbalster Jenni Hermoso na het behalen van de wereldtitel was zonder goedkeuring, meent de openbaar aanklager, en valt dus mogelijk onder seksueel misbruik of geweld. Hermoso wordt ingelicht over haar rechten en de mogelijkheid een aanklacht in te dienen tegen Rubiales. De 46-jarige Rubiales is voorlopig geschorst door de FIFA, maar staat nog altijd onder contract bij de bond. Die weigert op te treden tegen de voorzitter. De speelsters van de wereldkampioen weigeren nog langer te spelen zolang de bondsvoorzitter in functie is en kregen veel bijval in het internationale voetbal en de Spaanse politiek. Minister Miquel Iceta (Cultuur en Sport) stelde dat wat hem betreft "de laatste uren van Rubiales bij de bond zijn geteld". Minister van Arbeid Yolanda Diaz sprak maandag met vertegenwoordigers van spelersvakbond FutPro, waar Hermoso bij aangesloten is.

Angeles Bejar (L), de moeder van Luis Rubiales, bij de kerk waar ze in hongerstaking wil gaan - ANP

Bij een aansluitend persmoment bekende Diaz dat de regering traag heeft gehandeld in de zaak, de minister sprak hoop uit dat het onderzoek sneller zal verlopen. Ook ging de minister in op de rol van andere kopstukken van de voetbalbond. "Zij die Rubiales blijven steunen, zijn niet geschikt om aan te blijven op hun positie", aldus Diaz. "Zij klappen voor misbruik, vernedering en mogelijk seksueel geweld." Brief aan UEFA De bemoeienissen van de regeringsleden schieten in het verkeerde keelgat bij voetbalbond RFEF, die weigert op te treden tegen Rubiales. Met een brief is de UEFA op de hoogte gesteld van politieke inmenging van regering. Volgens de statuten van de UEFA dienen nationale bonden 'hun zaken onafhankelijk en zonder ongepaste invloed van derden te beheren'. Met de brief zet de RFEF de zaak nog verder onder druk. Inmenging van buitenaf kan leiden tot sancties voor nationale bonden, oplopend tot uitsluiting van deelname aan Europese competities als de Champions League. Naar verluidt heeft de UEFA inmiddels bevestigt de Spaanse clubs niet te straffen. Moeder in hongerstaking De moeder van Rubiales is maandag in hongerstaking gegaan in een kerk in de Spaanse plaats Motril, melden diverse Spaanse media. In haar ogen heeft zoon Rubiales de "onmenselijke en bloeddorstige jacht" die volgens haar gaande is niet verdiend. Ze zegt de hongerstaking vol te willen houden tot er gerechtigheid komt voor haar zoon.

De moeder van Luis Rubiales heeft zich opgesloten in een kerk en is in hongerstaking gegaan. Ze vindt dat er een heksenjacht gaande is tegen haar zoon, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond die speelster Jenni Hermoso op de mond zoende. - NOS