Speelgoedwinkel Intertoys opnieuw in de etalage

Intertoys staat na vier jaar opnieuw in de etalage. Eigenaar Mirage Retail Group is op zoek naar een koper voor de speelgoedwinkelketen. Dat bevestigt topman Michiel Witteveen naar aanleiding van berichtgeving in het FD.

Hoe ver de speurtocht naar een nieuwe eigenaar is gevorderd, wil Witteveen niet zeggen. Ook niet hoeveel hij vraagt voor de keten met 220 vestigingen in het land.

Mirage bezit naast Intertoys ook Blokker en BCC. Het bedrijf nam Intertoys in 2019 voor een niet bekendgemaakt bedrag over van de Portugese investeerder Green Swan.

Bedragen

Dat Mirage nu al weer van Intertoys af wil vindt Witteveen niet vreemd. "Het is heel normaal dat je iets verkoopt als je alle waarde hebt toegevoegd die je kunt." Hij doelt daarbij op de verbeterde prestaties van de winkels die het moeilijk hadden toen hij de keten overnam. "Het is niet de bedoeling dat het bedrijf in handen komt van mijn kinderen. Daarom is het nu tijd om op een verantwoorde manier een nieuwe eigenaar te vinden." Dat zal volgens Witteveen op termijn ook gebeuren met Blokker en BCC.

Volgens het FD moet de verkoop van Intertoys ongeveer 70 miljoen euro opleveren. "Maar ik heb nooit bedragen genoemd. Dat hebben ze niet van mij", benadrukt Witteveen. Met Intertoys en Blokker gaat het financieel volgens Witteveen goed.

Intertoys begon in 1976 als dochter van een organisatie waar zelfstandige speelgoedwinkeliers hun speelgoed inkochten. De Blokker Holding verkocht de keten in 2017 aan de Britse investeerder Alteri, die het weer overdeed aan Green Swan.