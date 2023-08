FC Utrecht ziet Douvikas voor recordbedrag vertrekken naar Celta de Vigo

Het zat er al even aan te komen, maar FC Utrecht heeft nu ook bevestigd dat de transfer van Tasos Douvikas naar Celta de Vigo een feit is. De Griekse spits levert de Domstedelingen zo'n 12 miljoen euro op, een clubrecord.

De 24-jarige Douvikas, die voor vijf jaar heeft getekend voor de Spaanse club uit La Liga, werd vorig seizoen samen met PSV'er Xavi Simons topscorer van de eredivisie met negentien doelpunten. Hij was de eerste speler van FC Utrecht die daarin slaagde.

Douvikas maakte in het seizoen 2021/2022 zijn entree bij FC Utrecht, dat hem overnam van Volos NFC. In zijn eerste jaar wist de aanvaller, die op 28 maart 2021 zijn debuut voor het Griekse elftal maakte en inmiddels op vijftien interlands (één treffer) staat, negen keer het doel te vinden in de eredivisie.

Afgelopen weekeind ontbrak Douvikas al op het appel bij FC Utrecht, dat het nieuwe seizoen dramatisch is begonnen door in de eerste drie competitiewedstijden tegen louter nederlagen aan te lopen zonder ook maar één keer te scoren.