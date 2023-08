Miljoenen adressen en gegevens makkelijk in te zien door fout bij Kadaster

Door een fout bij het Kadaster was het lange tijd mogelijk om miljoenen namen en woonadressen te bekijken. Dat bevestigt het Kadaster na berichtgeving van RTL Nieuws. Volgens het Kadaster gaat het niet om een lek en is er sprake van een "kwetsbaarheid in de aanmeldprocedure voor het afgeschermde deel van het openbare register".

Kinderlijk eenvoudig, noemt RTL het om toegang te krijgen tot dat afgeschermde deel. Daarin worden gegevens over panden en percelen bewaard van mensen met een koopwoning. Normaal gesproken krijgen bijvoorbeeld notarissen en gerechtsdeurwaarders toegang tot die informatie.

Volgens RTL konden mensen zich op een vrij simpele manier voordoen als een ander en een professioneel account laten aanmaken. Ze kregen binnen een dag toegang tot miljoenen namen en adressen. Zo konden kwaadwillenden woonadressen van onder andere rechters, advocaten, politici en bijvoorbeeld ex-partners opvragen.

Door een adres in te voeren kun je - tegen betaling - zien wie de eigenaar is, hoeveel er voor het huis is betaald en informatie over de hypotheek inzien. Uit onderzoek van RTL bleek dat je dat ook andersom kunt doen, namelijk op naam zoeken en dan dus een adres vinden.

'Ernstige zaak'

De Autoriteit Persoonsgegevens AP spreekt van een ernstige zaak. "Deze ongeoorloofde toegang vormde een groot gevaar voor bedreigde journalisten, activisten en politici. Maar ook iedereen die te maken heeft met een boze, stalkende ex", meldt een woordvoerder.

"Wij hebben daarom het Kadaster meteen opgedragen dit op te lossen." Op aandringen van de autoriteit heeft het Kadaster "een aantal kortetermijnmaatregelen" genomen om "ongeoorloofde toegang tot het systeem tegen te gaan".

Maar volgens de woordvoerder is dat niet voldoende en is er "nog veel werk aan de winkel" omdat het probleem volgens de autoriteit breder speelt. "De overheid heeft veel openbare registers, waar mogelijk dit soort risico's spelen."

De autoriteit heeft eerder dit jaar naar eigen zeggen een grootscheepse actie opgezet. "De AP maant het kabinet om de toegang tot persoonsgegevens in openbare registers beter af te schermen tegen oneigenlijk gebruik. Denk hierbij aan registers als het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel."