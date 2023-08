Duits OM onderzoekt dopinggeval bij Jumbo-Visma, huiszoeking bij wielertalent

Het Openbaar Ministerie (OM) in Duitsland is een vooronderzoek gestart na een positieve dopingtest van Michel Hessmann, wielrenner van Jumbo-Visma. Ook heeft een huiszoeking plaatsgevonden bij het wielertalent (22), waarbij beslag is gelegd op zijn "gegevensdragers". Dat bevestigt het OM in Freiburg aan de NOS. "Het vooronderzoek richt zich uitsluitend op de genoemde persoon (Michel Hessmann, red.) en niet op anderen", stelt het Duitse OM. "Of dit tot een strafvervolging zal leiden, is nu nog open en hangt af van de onderzoeksresultaten. De verdachte zal gehoord worden voordat een finaal oordeel volgt. Het is aan hem om zijn onschuld aan te tonen." Celstraf In Nederland is dopinggebruik door topsporters geen strafrechtelijk vergrijp. Dat zit in Duitsland anders. Sinds 2015 geldt daar een dopingwet die het gebruik en het toedienen van doping strafbaar stelt. Sporters die betrapt worden, kunnen een maximale celstraf van drie jaar en een geldboete krijgen. Tot op heden is echter geen enkele sporter in de Duitse cel beland wegens dopinggebruik.

Michel Hessmann (midden) tijdens de ploegenpresentatie van de Giro d'Italia, eerder dit jaar - ANP

Aanleiding voor het onderzoek is een positieve dopingtest op 14 juni jongstleden. Tijdens een onaangekondigde controle buiten wedstrijdverband trof de Duitse Dopingautoriteit een diureticum aan in het lichaam van Hessmann. Dit middel, ook wel 'plaspil' genoemd, heeft een vochtafdrijvende werking en een maskerend effect bij eventueel gebruik van zwaardere stoffen op de dopinglijst. Het gebruik van diuretica door gezonde personen kan onder andere leiden tot hartritmestoornissen, verzuring en oververhitting. Non-actief Het nieuws over de positieve test kwam eerder deze maand naar buiten via Jumbo-Visma zelf. Op 16 augustus schreef de succesvolle wielerploeg op X, voorheen Twitter, dat Hessmann tot nader order geschorst is.

Precies op die dag, 16 augustus 2023, vond óók een huiszoeking plaats in de regio Freiburg, waar Hessmann woont. Tijdens die actie troffen officieren van de staatspolitie Baden-Württemberg geen dopingmiddelen aan. Wel werden gegevensdragers, doorgaans zijn dit laptop en telefoon, in beslag genomen die momenteel nader worden bekeken, stelt het Duitse OM. Jumbo-Visma is op de hoogte van het strafrechtelijke onderzoek in Duitsland, zo laat een woordvoerder weten. "Op 16 augustus belde Hessmann ons op nadat de politie zijn huis was binnengevallen. Kort daarna hebben we wat we weten over de kwestie op X geplaatst. We weten op dit moment niet meer dan toen en wachten de uitkomsten af. Noch de Duitse justitie noch de Duitse dopingautoriteit heeft zich bij ons gemeld voor informatie of vragen."

Duitse dopingautoriteit Waarom Michel Hessmann op 14 juni buiten wedstrijdverband is gecontroleerd, is niet duidelijk. De Duitse dopingautoriteit wil hierover niet uitweiden na vragen van de NOS. Topsporters kunnen volledig willekeurig geselecteerd worden voor een 'out-of-competition' controle, maar dit kan ook op basis van vermoedens of specifieke informatie gebeuren. De Duitse dopingautoriteit voert jaarlijks in totaal zo'n 7.000 controles uit buiten wedstrijdverband, waarbij circa 450 bloed- en urinemonsters worden afgenomen bij wielrenners. Slechts een enkeling liep afgelopen jaren tegen de lamp.