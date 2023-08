Doornhaai na twee jaar in opvang vrijgelaten in zee

Een doornhaai is na twee jaar in opvang Ecomare op Texel weer vrijgelaten in de Noordzee. De haai werd per ongeluk gevangen door een kottervisser en kwam levend aan boord.

Het dier verbleef ruim twee jaar lang in het Noordzeeaquarium van Ecomare vanwege verwondingen door het visnet. Na langdurige herstel is het mannetje weer fit genoeg om in de zee te overleven, schrijft NH Nieuws.

De haai van 90 centimeter is gisteren eerst gevangen in het aquarium en vervolgens in een bak met water met een bestelbusje naar zee gebracht en vrijgelaten. De doornhaai is de enige giftige soort in de Noordzee.

Ecomare hoopt dat de uitgezette haai kan bijdragen aan groei van de populatie doornhaaien in de Noordzee. Daar gaat het volgens de opvang niet zo goed mee. Doornhaaien planten zich pas op late leeftijd voort en zijn gevoelig voor overbevissing. Doornhaaien kunnen wel 75 jaar oud worden.