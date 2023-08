'Criminelen azen na corona en watersnood op kwetsbare Limburgse horecaondernemers'

De politie in Zuid-Limburg waarschuwt kwetsbare ondernemers om goed op te letten als ze worden benaderd door mensen die beloven hen uit de problemen te halen. Met name horecaondernemers die door achtereenvolgens corona en de watersnood werden getroffen, krijgen geregeld ogenschijnlijk lucratieve voorstellen.

"Je ziet dat deze ramp wordt gebruikt door criminelen om voet aan de grond te krijgen in de bovenwereld", zegt de Limburgse recherche-chef Danny Frijters. Ze willen veelal crimineel geld witwassen in een bonafide bedrijf. Maar ze doen ook pogingen om ergens spullen op te slaan of om een vergaderplek te regelen.

Ondernemers, die nog kampen met schulden door corona of grote schade opliepen bij de overstromingen in 2021, krijgen een briefje door de bus of een appje met een hulpaanbod. Frijters: "Als je meteen 'nee' zegt, kom je er meestal goed van af. Maar als je erop ingaat, word je opgenomen in de criminele organisatie en daar kom je niet zo makkelijk meer uit."

'Waar rook is, is vuur'

Concrete aantallen van getroffen ondernemers heeft Frijters niet, maar ook Lars Dorren van Koninklijke Horeca Nederland in toeristenplaats Valkenburg heeft signalen over deze vorm van ondermijning gekregen. "Niemand heeft zich bij mij als voorzitter gemeld, maar ik hoor de verhalen wel. En die delen we dan ook met de lokale autoriteiten. Want waar rook is, is vuur."

Hij benadrukt dat het met de horeca in Valkenburg heel goed gaat. "Het weer werkte deze zomer niet echt mee, dus de toestroom is iets minder dan vorig jaar. Maar alle zaken draaien gewoon goed." Hij maakt zich meer zorgen of er wel voldoende maatregelen worden getroffen om een watersnoodramp zoals die in 2021 te voorkomen.