Nuis test in Inzell positief op corona, hele ploeg in quarantaine

Schaatser Kjeld Nuis is op trainingskamp in Inzell positief getest op het coronavirus. Dat maakte zijn ploeg, Team Reggeborgh, vandaag bekend. Door de positieve test van Nuis is de hele ploeg, inclusief begeleiding, in quarantaine gegaan.

Nuis reageert zelf verbaasd op zijn testuitslag. "Ik had lichte griepverschijnselen, maar was niet echt ziek", zegt Nuis in een verklaring. "Ik ben vrijdag voordat we vertrokken nog getest op corona en was negatief, zoals het hele team."

Nadat de tweevoudig olympisch kampioen lichte klachten had gekregen, werd hij afgelopen dinsdag opnieuw getest. In afwachting van die test verbleef hij in isolatie op zijn hotelkamer.

Samen op de ijsbaan

Reggeborgh is niet het enige team dat in voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen in Duitsland traint. Veel Nederlandse ploegen reizen in deze tijd van het jaar af naar het Duitse Inzell.

Niet alleen Reggeborgh staat daar momenteel op de ijsbaan, ook de ploeg van Sven Kramer, Patrick Roest en Antoinette de Jong (Jumbo-Visma) en Team IKO (Jorien ter Mors, Esmee Visser en Jan Blokhuijsen) trainen daar.

Hoewel de teams in verschillende hotels verblijven, maken ze wel op dezelfde tijdstippen gebruik van de ijsbaan. Wat de positieve coronatest van Nuis nu betekent voor de andere ploegen is nog niet duidelijk.

Team Reggeborgh heeft de KNSB op de hoogte gebracht en wacht verdere instructies van de GGD in Duitsland af.

Duitse besmettingen

Woensdag werden er ook al twee besmettingen bij de Duitse schaatsploeg vastgesteld. Daardoor is de ijshal in Inzell in ieder geval tot zaterdag afgesloten. Hoe en of de ploegen hun trainingskamp kunnen afmaken, is nog maar de vraag.

Erg vlekkeloos verloopt de voorbereiding op een nieuw schaatsseizoen dus nog niet, eerder annuleerde de internationale schaatsbond ISU al de eerste vier wereldbekers en ging er ook een streep door de beoogde schaatsbubbel in Heerenveen.

De eerste grote wedstrijd van het seizoen zou in principe op 30 oktober in Thialf zijn, maar daar moet nog definitief een beslissing over worden genomen.