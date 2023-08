Vlaamse radio-dj aangehouden in onderzoek naar beelden kindermisbruik

Vlaams radioboegbeeld Sven Pichal is volgens Vlaamse media aangehouden in een onderzoek naar beelden van kindermisbruik. Afgelopen weekend nam hij "vanwege persoonlijke redenen" ontslag bij de omroep VRT. Volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws zit hij sinds afgelopen vrijdag in voorarrest in de gevangenis in Turnhout.

Afgelopen weekend nam de 44-jarige radiopresentator - via zijn advocaat - met onmiddellijke ingang ontslag. "Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven", liet zijn advocaat weten aan persbureau Belga. De VRT gaf toen aan nog niet op de hoogte te zijn van de reden voor zijn ontslag.

Inmiddels meldt de VRT uit goede bronnen te hebben vernomen dat het inderdaad gaat om een onderzoek naar beelden van kindermisbruik. Volgens de omroep gaat het om een groot onderzoek waarbij meerdere mensen zijn opgepakt. "Wij horen dat het best een zwaar dossier zou zijn en dat de feiten ernstig zijn", laat de omroep weten op zijn website.

Pichal werkte sinds 2000 voor de VRT en presenteerde verschillende radioprogramma's. De afgelopen jaren presenteerde hij de populaire consumentenshow De Inspecteur. Pichal geldt ook als prominent voorvechter van lhbti-rechten en was voorzitter van Het Roze Huis, een koepelorganisatie die opkomt voor deze groep.