Polman thuis na nieuwe knieoperatie, maar 'WK handbal komt niet in gevaar'

In drie jaar tijd drie knieblessures. "Het is pure pech", zegt handbalster Estavana Polman maandagmorgen. Vorige week werd de Arnhemse opnieuw geopereerd aan haar rechterknie. "Het was even balen, maar ik heb de knop meteen omgezet."

Door de nieuwe operatie is Polman zes tot acht weken uitgeschakeld. De vraag is dan ook of het WK, dat eind november gehouden wordt in Denemarken, Noorwegen en Zweden, gehaald kan worden. Maar daar is de tophandbalster zelf duidelijk over.

"Dat komt niet in gevaar. Die zes tot acht weken zijn ook ruim gezegd, zodat ik niemand achter mij aan krijg", lacht Polman. "Ik geloof niet dat ik dat WK ga missen. Tenzij er gekke dingen gebeuren, maar daar moet je niet vanuit gaan. Eerst wil ik terugkomen bij mijn club. Wanneer dat is, zien we wel weer."

'Kon knie niet meer bewegen'

Het ging mis bij de international van Oranje nadat er iemand op haar knie was gevallen tijdens een wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De speelster van Rapid Bucuresti merkte daarna meteen dat het niet goed zat.

"Het voelde niet helemaal lekker, maar ik ging gewoon door en door. Ik moest mijn knie soms een klap geven omdat hij telkens op slot bleef gaan. Maar op een gegeven moment kon ik de knie niet meer bewegen."