Campagne voor ouders mbo'ers over nieuwe voordelen studiefinanciering

Veel ouders van mbo-studenten weten niet wat er allemaal verandert in de studiefinanciering voor hun kind. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van DUO, de instantie die de financiering regelt. DUO liet het onderzoek uitvoeren omdat ouders vaak met vragen komen over studiefinanciering. Bij het begin van het nieuwe schooljaar start er een pr-campagne die op ouders is gericht.

Ouders praten veel met hun kind over studeren en geld. Maar slechts een kwart van de ouders weet dat de bijverdiengrens voor mbo'ers verdwijnt, terwijl de meeste ouders die wijziging wel een belangrijk voordeel vinden. Vanaf 1 januari 2024 mag een mbo-student onbeperkt bijverdienen. Nu ligt de grens nog op zo'n 16.000 euro per jaar.

Een van de ondervraagde ouders zegt daarover: "Zo kan de jeugd ook iets verdienen en leren met geld om te gaan, bovendien geeft het meer financiële rust." Een andere ouder: "Zo kunnen ze ook alvast kennismaken met het werkende leven."

Mbo-studenten krijgen grotendeels dezelfde voordelen als studenten op hbo's en universiteiten op het gebied van studiefinanciering. Het ministerie van Onderwijs wil alle studenten daarin gelijktrekken en hoopt dat meer jongeren daardoor worden gestimuleerd om een passende opleiding te volgen.

Langer afbetalen

Het grootste deel van de ouders (65 procent) weet niet dat ook mbo'ers 35 jaar de tijd krijgen om hun studieschuld af te betalen. Ouders vinden dat belangrijk: "Soms krijg je niet meteen een goed betaalde baan na je opleiding. Dan kun je in kleinere delen afbetalen zonder financieel in de knel te komen." Ouders denken ook dat het kan schelen op de woningmarkt.

Om doorstuderen aantrekkelijker te maken kan een student na het mbo een jaar lang een hbo-opleiding uitproberen. Als in het eerste jaar blijkt dat de opleiding toch niet bevalt of niet lukt, hoeven de basisbeurs, aanvullende beurs en studenten-ov niet te worden terugbetaald.

Voor uitwonende mbo'ers is er net als voor studenten in het hoger onderwijs een tijdelijke verhoging van de basisbeurs met 165 euro per maand om de gestegen kosten te compenseren.

Kinderen laten meedenken

"Ouders vinden veel dingen heel belangrijk, maar zeggen zelf dat ze er te weinig van afweten", zegt DUO. De pr-campagne is bedoeld om ouders te interesseren voor de veranderde regels. "Dat gebeurt via media waar ouders veel zitten, zoals Ouders & Onderwijs en Libelle, en via onze socialemediakanalen. Het is de bedoeling om ze te helpen om informatie te vinden, te kijken waar ze tegen aanlopen. Ouders vinden dat fijn."

Voor studenten aan hbo's en universiteiten is de basisbeurs dit schooljaar weer ingevoerd. Het mbo heeft al een basisbeurs. Ouders spelen wel een belangrijke rol bij het aanvragen daarvan. "Ze zijn vaak huiverig of hun kind geen te groot financieel risico aangaat", zegt DUO. De basisbeurs is er voor studenten vanaf 18 jaar. De ov-kaart voor studenten geldt wel onder de 18.