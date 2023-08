Bosz heeft zin in Rangers-thuis: 'Kun je dit niet aan, moet je niet bij PSV spelen'

"Ik heb dit nog niet meegemaakt", zegt een opgewekte Peter Bosz. "Heel plezierig om onder deze omstandigheden hier te werken." Met PSV kende de coach een vliegende start. Na het winnen van de Johan Cruijff Schaal volgden twee zeges op Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League en twee overwinningen in de eredivisie op FC Utrecht en Vitesse. Na de 2-2 tegen Rangers in Glasgow moet woensdag het voorlopige summum volgen. Fouten Naar dit moment is de afgelopen weken toegewerkt. In Eindhoven kan PSV tegen Rangers voor het eerst sinds 2018 het hoofdtoernooi van de Champions League halen. Bosz beseft dat de druk hoog is en dat één fout fataal kan zijn. Zoals vorig jaar een misser van verdediger André Ramalho in de thuiswedstrijd tegen Rangers PSV een CL-ticket kostte. En zoals onnodig balverlies van Ibrahim Sangaré vorige week in Glasgow een tegengoal inleidde.

André Ramalho vorig jaar tegen Rangers, met Ryan Kent - Pro Shots

"We gaan fouten maken", weet Bosz. "Voetbal is een spel van fouten. We moeten alleen zorgen dat we er niet te veel en geen beslissende fouten maken. Dus geen fouten voor de eigen goal." Bosz voelt geen behoefte om bij zijn spelers de nadruk te leggen op het voorkomen van fouten. Liever wijst hij op het geweldige van het spelen van wedstrijden die er echt toe doen. "We kunnen de Champions League bereiken. Het is toch mooi om zo'n wedstrijd te mogen spelen? Dat is het mooiste dat er is. Dat spreekt voor zich." Terug naar hoogste niveau Voor dit soort wedstrijden is Bosz ook naar PSV gekomen. "Als je dit niet aankan, als je dit niet mooi vindt, moet je niet bij deze club spelen", waarschuwt de coach.

PSV-Rangers bij de NOS PSV neemt het woensdag om 21.00 uur in Eindhoven op tegen Rangers in de play-offronde van de Champions League. We volgen de wedstrijd in een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. Een samenvatting is te zien in het late Journaal vanaf 23.10 uur op NPO 1.