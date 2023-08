ACM: vraag door als bedrijf beweert duurzaam te bezorgen

Mensen slagen er te vaak niet in door onjuiste duurzaamheidsclaims van bedrijven heen te prikken. Dat is een van de resultaten van een onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Vooral jongeren trappen vaker in onjuiste claims.

Er zijn veel bedrijven die aanspraak maken op duurzaamheid, zegt Edwin van Houten, directeur consumenten bij de ACM in het NOS Radio 1 Journaal, zonder dat dat nader onderbouwd is. "Dan kun je als consument ook geen goede keuze maken. Want je weet eigenlijk niet of het echt waar is of dat het groene praatjes zijn."

Daarom begint de ACM met een campagne om mensen te helpen onderscheid te maken tussen juiste en onjuiste claims.

'Op de fiets bezorgd'

Het gaat bijvoorbeeld om claims zoals "Duurzame bezorgkeuze: op de fiets bezorgd". Volgens de ACM zijn mensen zich er niet genoeg van bewust dat maar een stukje van de bezorging op de fiets gebeurt en niet alles.

Een ander voorbeeld zijn beweringen die over de toekomst gaan, bijvoorbeeld "nul CO2-uitstoot in 2030". "Bedrijven doen zich dan graag heel groen en duurzaam voor. Maar als je doorkijkt doen ze eigenlijk niks aan dat concrete product of de dienst nu", zegt hij. "Dat soort claims is heel belangrijk om daar als consument alert op te zijn."

Juiste claims, zoals 'Deze vrachtwagen rijdt 100% elektrisch', worden wel vaker geloofwaardig gevonden door mensen dan vage claims zoals 'Groen onderweg', blijkt uit het onderzoek van de ACM.

De ACM roept mensen op om bij bedrijven door te vragen als ze een duurzaamheidsclaim doen. Bij algemene woorden en termen zoals 'duurzaam', 'milieuvriendelijk' of 'co2-neutraal' kunnen vragen om concretere informatie. "Die woorden zijn zo algemeen dat ze al snel misleidend zijn. Daar moet gewoon concrete informatie onder staan".

Daarnaast kunnen mensen een melding doen bij de ACM. Die kan onder meer boetes opleggen aan bedrijven.